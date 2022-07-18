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Криминал

Зареченка обрадовалась найденной банковской карте и получила срок

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47-летняя жительница Заречного оказалась на скамье подсудимых за кражу денег с банковской карты.

10 июня возле магазина на улице Ленина горожанка нашла карту и решила воспользоваться открывшимися ей возможностями. В тот же день она прошлась по магазинам и бесконтактным способом расплатилась за продукты и непродовольственные товары на сумму, не превышающую 1 000 рублей, при которой не требуется введение ПИН-кода.

Владелец карты через мобильное приложение на сотовом телефоне получил извещение о снятии денег и понял, что потерял карту. Он заблокировал платежи и обратился в полицию.

Стражи порядка оперативно установили расплачивавшуюся картой женщину по записям с камер видеонаблюдения. Она признала вину и возместила ущерб.

«Женщине назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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