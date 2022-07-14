Пензенские полицейские задержали группу закладчиков

14.07.2022 | 20:14

Четыре месяца занималась незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ группа жителей Сурского края в Саранске и Казани. Полицейские задержали двух закладчиц из областного центра и Пензенского района, а затем вышли на остальных участников преступной группы.

«Функция регионального курьера-закладчика заключалась в доставке крупных партий в регионы, где их забирали оптово-розничные курьеры-закладчики для дальнейшей фасовки и сбыта путем оборудования тайников-закладок розничным курьерам-закладчикам, а также потребителям», - сообщила следователь СУ УМВД России по Пензенской области Светлана Лобачева.

Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции было изъято около 400 граммов синтетических препаратов, а также 32 грамма марихуаны.

«На данный момент пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Трое граждан находятся под домашним арестом», - отметила Светлана Лобачева.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым за совершенные преступления, - 20 лет лишения свободы.