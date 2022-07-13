Для ростовчанина попытка купить BMW в Пензе закончилась трагически

13.07.2022 | 16:25

В Пензе суд вынес приговор 55-летнему жителю города Каменска-Шахтинского Ростовской области, ставшему виновником смертельного ДТП.

29 июня 2021 года ростовчанин приехал в Пензу для осмотра и приобретения автомобиля BMW 420D, который продавал местный житель. Перед тем как заключить сделку, покупатель решил совершить пробную поездку.

«Двигаясь по крайней левой полосе проезжей части улицы Аустрина, он выехал на второстепенную дорогу к нерегулируемому перекрестку в направлении ФАД М5 «Урал», где не уступил дорогу автомобилю марки ВАЗ-21099 под управлением 46-летнего пензенца и совершил с ним столкновение. От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ростовчанин полностью признал вину и частично добровольно возместил ущерб сыновьям и брату погибшего владельца «девяносто девятой».

Суд первой инстанции приговорил его к 1 году 6 месяцам в колонии-поселении с лишением водительских прав на такой же срок, а также удовлетворил гражданские иски родственников погибшего мужчины о компенсации морального вреда на общую сумму 1,2 млн рублей.

Обе стороны обжаловали приговор: осужденный и его адвокат оспаривали фактические обстоятельства дела и результаты судебной автотехнической экспертизы, а потерпевшие и их представитель сочли наказание слишком мягким, а сумму компенсации морального вреда недостаточной.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла вину осужденного доказанной, назначенное ему наказание - справедливым, а размер удовлетворенных исковых требований потерпевших - соответствующим понесенным страданиям. Апелляционные жалобы потерпевших, осужденного и его защитника оставлены без удовлетворения, приговор суда вступил в законную силу», - проинформировала Светлана Артамонова.