Жителю Пензенского района грозит колония за подобранный кошелек

11.07.2022 | 20:01

На пять лет в исправительную колонию может попасть житель Пензенского района 1986 года рождения за то, что нашел на дороге, ведущей к торговому центру, кошелек и присвоил себе чужие деньги - 96 тысяч рублей.

«Никаких объявлений не давал, в сети интернет публикаций не размещал. Самостоятельных действий по возврату обнаруженного им кошелька с денежными средствами не производил. Сам кошелек после кражи из него денежных средств он выбросил в мусорный контейнер», - сообщил начальник СО ОМВД России по Пензенскому району Денис Коновалов.

Владелица утерянной вещи, жительница Засечного, написала заявление в полицию. Мужчину нашли и задержали. Он признался в содеянном, оставшуюся часть денег вернул потерпевшей, потраченное возместил и теперь ждет решения суда.

«Уважаемые граждане! Если вы нашли чужое имущество, например мобильный телефон или кошелек, необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или органы местного самоуправления, которые окажут содействие в возврате имущества законному владельцу. Помните, не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности», - обратился к людям Денис Коновалов.