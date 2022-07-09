Пензячка едва не лишилась жизни за непристойные выражения

В одном из домов на проспекте Строителей в Пензе 58-летний мужчина едва не убил свою 52-летнюю соседку.
В ночь с 3 на 4 июля они вместе выпивали в комнате горожанина. Ближе к утру он решил, что пора ложиться спать, и попросил женщину уйти к себе.
Гостье такое предложение пришлось не по нраву, поэтому, уходя, она стала оскорблять собутыльника в непристойных выражениях. Ругань не прекратилась, даже когда она вышла в общий коридор.
«Злоумышленник, разозлившись, зашел в ее комнату, схватил со стола нож и нанес им один удар в область груди потерпевшей. На ее крики прибежали соседи, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.
Пострадавшая сейчас лежит в больнице, а агрессора задержали и по решению суда на время следствия заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Не дал?