Криминал

Пензячка едва не лишилась жизни за непристойные выражения

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В одном из домов на проспекте Строителей в Пензе 58-летний мужчина едва не убил свою 52-летнюю соседку.

В ночь с 3 на 4 июля они вместе выпивали в комнате горожанина. Ближе к утру он решил, что пора ложиться спать, и попросил женщину уйти к себе.

Гостье такое предложение пришлось не по нраву, поэтому, уходя, она стала оскорблять собутыльника в непристойных выражениях. Ругань не прекратилась, даже когда она вышла в общий коридор.

«Злоумышленник, разозлившись, зашел в ее комнату, схватил со стола нож и нанес им один удар в область груди потерпевшей. На ее крики прибежали соседи, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Пострадавшая сейчас лежит в больнице, а агрессора задержали и по решению суда на время следствия заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Не дал?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ближе к утру он решил, что пора ложиться спать, и попросил женщину уйти к себе.

Гостье такое предложение пришлось не по нраву

Естессвенно, он же по сути поступил не по-джентельменски. Кто же так с дамой обращается, она вправе была рассчитывать на большее, а ее так грубо послали.

Гость||

Зашёл к ней в комнату, взял нож и нанёс удар в область груди. А сам-то зачем, за ножем типа припёрся к ней?... Что-то больше похоже на правду, только наоборот

Имя: Гость
Комментарий:

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