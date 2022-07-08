В Башмаковском районе механик похищал бензин для спецтехники

08.07.2022 | 13:55

В Башмаковском районе механик производственно-диспетческой станции «Транснефть-Дружба» пользовался своим служебным положением, чтобы похищать топливо.

Как установили следствие и суд, с февраля 2020 года по ноябрь 2021-го мужчина передавал приятелю вверенные ему топливные карты для заправки служебной техники.

Друг злоумышленника не подозревал, что карты - собственность АО «Транснефть-Дружба», и пользовался ими, заправляя свою машину.

Механик же составлял для начальства рапорты о работе строительных машин. Похищенный бензин на этих основаниях списывался.

«Своими умышленными противоправными действиями мужчина в указанный период времени совершил хищение путем растраты вверенного ему имущества 300 литров бензина, принадлежащего АО «Транснефть-Дружба», в результате чего причинил организации материальный ущерб на сумму 13 573 рубля 50 копеек», - рассказали в пресс-службе Башмаковского районного суда.

Свою вину механик полностью признал, причиненный ущерб он полностью возместил. Ему назначили наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.