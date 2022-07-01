Никольчанка отказалась трудиться на стекольном заводе и лишилась свободы

01.07.2022 | 15:43

Никольский районный суд ужесточил наказание местной жительнице, игнорировавшей исправление трудом.

Представление о замене исправительных работ на лишение свободы подал инспектор УФСИН. Он указал, что с 25 апреля женщина стоит на учете и за это время успела проявить себя с отрицательной стороны.

Никольчанка, приговоренная к исправительным работам, не пожелала трудиться. Когда ей предложили работу на заводе светотехнического стекла, она отказалась и заявила, что найдет работу сама. Но этого так и не случилось - женщина без всяких уважительных причин не приступила к исправительным работам.

В мае ее дважды предупреждали, что если дело и дальше будет так продолжаться, то она может лишиться свободы. Однако никаких выводов горожанка не сделала и на путь исправления не встала. Характеристика с места жительства оказалась нелестной.

«Суд пришел к выводу, что гражданка действительно нарушила порядок и условия отбывания наказания, что выразилось в злостном уклонении от исправительных работ без уважительных причин, и заменил ей назначенное наказание на более строгое – лишение свободы сроком на 2 года и 10 дней с отбыванием в колонии-поселении», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.