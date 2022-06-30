Криминал

Житель Пензы пытался прорваться к соседу с ножом

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Житель Пензы, вооруженный ножом, устроил конфликт со своим соседом. Инцидент произошел во вторник, 29 июня.

«В 17:15 дежурный экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что в квартире на улице Лермонтова происходит конфликт. Мужчина сообщил, что его сосед стучит в дверь, кричит и угрожает физической расправой», - рассказали в местном управлении Росгвардии.

Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, то обнаружили в подъезде мужчину с ножом в руках. Он громко стучал в одну из дверей.

Нарушителем спокойствия оказался гражданин 1961 года рождения. Его передали сотрудникам полиции, те изъяли нож.

Как выяснилось, предпосылки для конфликта сложились за несколько дней до этого, когда потерпевший сделал соседу из квартиры напротив замечание (тот устраивал шумные посиделки и беспокоил по ночам).

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Гость||

А ещё он кричал,что убьёт и порежен на куски...?

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