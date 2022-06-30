Для пренебрегшего правилами пензяка условный срок стал реальным

30.06.2022 | 10:19

Условное лишение свободы ничему не научило пензенца. В декабре 2019 года мужчина был приговорен за кражу с банковского счета к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года 2 месяца.

Суд возложил на него ряд обязанностей, однако он игнорировал их - в частности, не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Но этим мужчина не ограничился: он совершил мелкое хулиганство, нарушив общественный порядок. Его привлекли к административной ответственности, тогда пензенец скрылся от контролирующих органов.

Однако злостного нарушителя законов объявили в розыск, нашли и взяли под стражу, после чего он вновь предстал перед судом.

На этот раз наказание 45-летнему гражданину было куда более серьезным. Служители Фемиды отменили ему условное осуждение и отправили отбывать наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима.