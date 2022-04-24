СМИ: в Пензе тренера подозревают в насилии над мальчиком

В Пензе 26-летнего педагога одного из ФОКов подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.
Об этом пишет издание «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По информации издания, мужчина – тренер по регби. Жертвой стал ученик второго класса. Осенью 2021 года пензенец неоднократно совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.
Родители мальчика обратились в полицию. Тренер ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В региональном СУ СК РФ сетевому изданию «ПензаИнформ» случившееся не стали комментировать. Факт не подтвердили и не опровергли.
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penzainform.ru писал(a):заявляет автор статьи