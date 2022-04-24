СМИ: в Пензе тренера подозревают в насилии над мальчиком

24.04.2022 | 15:53

В Пензе 26-летнего педагога одного из ФОКов подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

Об этом пишет издание «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По информации издания, мужчина – тренер по регби. Жертвой стал ученик второго класса. Осенью 2021 года пензенец неоднократно совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Родители мальчика обратились в полицию. Тренер ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В региональном СУ СК РФ сетевому изданию «ПензаИнформ» случившееся не стали комментировать. Факт не подтвердили и не опровергли.