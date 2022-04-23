Не желавшего содержать ребенка пачелмца приговорили к колонии

23.04.2022 | 11:57

Житель Пачелмского района, забывший об отцовском долге, отправится в места лишения свободы.

Мужчина, обязанный после развода выплачивать алименты на содержание своего ребенка, без уважительных причин не делал этого.

Исправительные работы, назначенные злостному алиментщику, не повлияли на его поведение - он по-прежнему не считал нужным переводить деньги. За ним образовалась задолженность в сумме 356 796 рублей.

В итоге горе-отец вновь попал на скамью подсудимых. На этот раз ему назначено наказание в виде 6 месяцев колонии-поселения.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области лишаются свободы из-за долгов родным детям. Так, 37-летнего жителя Спасского района, на которого иные меры не оказали воздействия, приговорили к пяти месяцам колонии строгого режима. А житель Никольского района отправился на тот же срок в колонию общего режима.