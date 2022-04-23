Сетевое издание|18+|Суббота|23 апр 2022|12:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Не желавшего содержать ребенка пачелмца приговорили к колонии

Печать
Telegram

Житель Пачелмского района, забывший об отцовском долге, отправится в места лишения свободы.

Мужчина, обязанный после развода выплачивать алименты на содержание своего ребенка, без уважительных причин не делал этого.

Исправительные работы, назначенные злостному алиментщику, не повлияли на его поведение - он по-прежнему не считал нужным переводить деньги. За ним образовалась задолженность в сумме 356 796 рублей.

В итоге горе-отец вновь попал на скамью подсудимых. На этот раз ему назначено наказание в виде 6 месяцев колонии-поселения.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области лишаются свободы из-за долгов родным детям. Так, 37-летнего жителя Спасского района, на которого иные меры не оказали воздействия, приговорили к пяти месяцам колонии строгого режима. А житель Никольского района отправился на тот же срок в колонию общего режима.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте