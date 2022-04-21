Сетевое издание|18+|Четверг|21 апр 2022|19:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензенская пенсионерка попалась на уловку лже-соцработницы

Печать
Telegram

Почти 400 тысяч рублей лишилась пензенская пенсионерка. 84-летняя женщина пустила к себе в квартиру неизвестную, которая якобы являлась представительницей органов соцопеки. Она быстро запутала бабушку разговорами о дополнительных выплатах на лекарства и санаторно-курортную путевку. Потребовала написать заявление. Но, как оказалось впоследствии, гостья пыталась выяснить, где хозяйка хранит деньги.

«Заявительница рассказала, что неизвестная женщина, отвлекая внимание потерпевшей, похитила из папки, которая лежала на диване, 372 тысячи рублей», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Быстро обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию. И стражам порядка удалось установить личность подозреваемой в совершении преступления.

«Ей оказалась жительница Воронежской области 1986 года рождения. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции. Подозреваемая вину свою признала и в содеянном раскаялась», - пояснила Елена Селезнева.

Деньги злоумышленница не успела потратить и в полной мере возместила ущерб, причиненный пожилой женщине.

«Я очень благодарна сотрудникам полиции за их профессионализм, за их реакцию такую быструю на случившееся», - отметила потерпевшая.

Задержанная находится под стражей и может лишиться свободы на срок до 6 лет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 
Гость||

Чернявая кочевница?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте