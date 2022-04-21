Пензенская пенсионерка попалась на уловку лже-соцработницы

21.04.2022 | 18:54

Почти 400 тысяч рублей лишилась пензенская пенсионерка. 84-летняя женщина пустила к себе в квартиру неизвестную, которая якобы являлась представительницей органов соцопеки. Она быстро запутала бабушку разговорами о дополнительных выплатах на лекарства и санаторно-курортную путевку. Потребовала написать заявление. Но, как оказалось впоследствии, гостья пыталась выяснить, где хозяйка хранит деньги.

«Заявительница рассказала, что неизвестная женщина, отвлекая внимание потерпевшей, похитила из папки, которая лежала на диване, 372 тысячи рублей», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Быстро обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию. И стражам порядка удалось установить личность подозреваемой в совершении преступления.

«Ей оказалась жительница Воронежской области 1986 года рождения. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции. Подозреваемая вину свою признала и в содеянном раскаялась», - пояснила Елена Селезнева.

Деньги злоумышленница не успела потратить и в полной мере возместила ущерб, причиненный пожилой женщине.

«Я очень благодарна сотрудникам полиции за их профессионализм, за их реакцию такую быструю на случившееся», - отметила потерпевшая.

Задержанная находится под стражей и может лишиться свободы на срок до 6 лет.