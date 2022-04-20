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Криминал

В Пензе пресекли деятельность криминального авторитета

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В Пензенской области пресекли деятельность 33-летнего мужчины, который занимал высшее положение в преступной иерархии и вымогал деньги у осужденных, в том числе применяя к ним насилие.

Уголовное дело по статье 210.1 УК РФ было возбуждено по материалам, собранным сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН.

По данным правоохранителей, с октября 2021 года злоумышленник, отбывавший наказание в исправительной колонии № 5 и занимавший одно из высших положений в преступной иерархии, сплотил вокруг себя устойчивую группу единомышленников с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Статус мужчины позволял ему формировать криминальный уклад, устанавливать правила и запреты, контролировать распределение денежных потоков, назначать других заключенных на нижестоящие уровни преступной иерархии, разрешать криминальные споры.

Он неоднократно вымогал у осужденных различные суммы денег, иногда применяя насилие.

В феврале мужчина освободился из мест лишения свободы, а теперь его вновь заключили под стражу по решению Железнодорожного районного суда.

«Расследование уголовного дела продолжается, собираются доказательства дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, устанавливаются соучастники», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

На ютубе есть видео. Мочилово воров.

Гость||

Крыца какая-то, своих же получается обкрадывал.

Гость||

Вечер в хату

Гость||

перекрашивают .

Гость||

Эт, юра плоскодон

Гость||

Петушка крайним сделали?

Гость||

Гость писал(a):

Крыца какая-то, своих же получается обкрадывал.
Так блатные по сути и есть крысы

Гость||

А в области есть сейчас вор в законе

Гость||

что опять за сказки безымянные??? как таким можно верить???

Гость||

Вор должен сидеть в тюрьме.

Гость||

И что его соседи не удавили?

Гость||

Гость писал(a):

И что его соседи не удавили?
Слабаки

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В феврале мужчина освободился из мест лишения свободы, а теперь его вновь заключили
Ннн да, недолго музыка играла...

Имя: Гость
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