В Пензе пресекли деятельность криминального авторитета

20.04.2022 | 09:57

В Пензенской области пресекли деятельность 33-летнего мужчины, который занимал высшее положение в преступной иерархии и вымогал деньги у осужденных, в том числе применяя к ним насилие.

Уголовное дело по статье 210.1 УК РФ было возбуждено по материалам, собранным сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН.

По данным правоохранителей, с октября 2021 года злоумышленник, отбывавший наказание в исправительной колонии № 5 и занимавший одно из высших положений в преступной иерархии, сплотил вокруг себя устойчивую группу единомышленников с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Статус мужчины позволял ему формировать криминальный уклад, устанавливать правила и запреты, контролировать распределение денежных потоков, назначать других заключенных на нижестоящие уровни преступной иерархии, разрешать криминальные споры.

Он неоднократно вымогал у осужденных различные суммы денег, иногда применяя насилие.

В феврале мужчина освободился из мест лишения свободы, а теперь его вновь заключили под стражу по решению Железнодорожного районного суда.

«Расследование уголовного дела продолжается, собираются доказательства дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, устанавливаются соучастники», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.