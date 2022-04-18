Кузнечанин решился на кражу во время поисков своей кошки

18.04.2022 | 10:07

В Кузнецке 50-летний местный житель лишился колес, которые хранились в гараже. Вор проник через дыру, которую пробил в кирпичной стене.

Инцидент случился на Пензенской улице. Прибывшие на место правоохранители удостоверились в пропаже 12 колес, осмотрели гараж пострадавшего, опросили предполагаемых очевидцев, а также изъяли вещественные доказательства.

Чтобы установить злоумышленника, была назначена биологическая экспертиза. Вскоре выяснилось, что к преступлению причастен 48-летний кузнечанин. Его задержали и доставили в полицию.

Мужчина признался в содеянном. Он объяснил правоохранителям, что отправился искать свою кошку и дошел до гаражей. Осмотрев территорию, кузнечанин понял, что может проникнуть в один из них.

Спустя некоторое время он вернулся и осуществил свой план.

«Найдя в развалинах гаража железную арматуру, гражданин проломил кирпичную стену смежного гаража, где заприметил автомобильные колеса, которые в несколько заходов перетащил в свой гараж, находившийся по соседству», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Часть похищенных колес правоохранители нашли в гараже злоумышленника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением). Кузнечанину грозит лишиться свободы на срок до 5 лет.

Пока мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.