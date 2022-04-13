Кузнецкого водителя осудили за взятку в 100 тыс. руб.

13.04.2022 | 08:15

В Пензенской области назначили наказание 30-летнему водителю, который пытался откупиться от инспектора ДПС. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

Преступление было совершено 27 января на территории Кузнецкого района. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого находился гражданин 1991 года рождения. Усомнившись в его трезвости, стражи порядка предложили пройти медицинское освидетельствование. Тот отказался. В связи с этим был составлен административный протокол.

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина, находясь в салоне патрульной автомашины, предложил командиру отделения ДПС взятку, после чего положил 100 тысяч рублей между передними сиденьями», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Правоохранитель от взятки отказался. Было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев материалы, суд приговорил водителя к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.