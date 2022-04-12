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Криминал

Показывала деньги: в Пензе мужчина объяснил нападение на пенсионерку

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Житель Пензенского района встретил день рождения в отделении полиции. Мужчину задержали за целую серию преступлений - в основном это кражи и грабежи. Последним эпизодом стало нападение на пенсионерку.

«Женщина рассказала, что в дневное время неизвестный мужчина вырвал у нее пакет и скрылся. Как выяснилось позже, подозреваемый сел в такси, на котором уехал в неизвестном направлении. Преступление было совершено около дома № 18 на улице Минской в Пензе. В пакете находились вещи потерпевшей, документы на ее имя, а также 10 000 рублей и сотовый телефон», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Алена Спирина.

Присвоил злоумышленник только купюры, остальное выбросил, покидая место преступления. В городе ввели план «Перехват», и полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1975 года рождения. Стражам порядка он заявил, что был вынужден пойти на нарушение закона, поскольку скитался и не имел денег даже на еду.

«Почему такие люди, как мы, совершают грабеж? Первоначальная причина - это провокация самой потерпевшей. Никогда нельзя показывать никому, сколько у вас в кошельке денег. Это меня и сподвигло», - признался подозреваемый.

В отделении полиции задержанный раскаялся и признал свою вину.

«Я не хотел, честно говоря, вырывать у нее этот пакет с деньгами. Просто трудности. Я не ел уже два дня, мне жить негде. Я хотел уехать из города, снять квартиру и как-то восстановиться. Я был в болоте», - объяснил мужчина.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Вместе с тем установлена причастность подозреваемого к совершению серии краж на территории города Пензы», - рассказала Алена Спирина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

и зачем такую мразь содержать?

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