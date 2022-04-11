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Криминал

В Пензе работнику офиса приглянулся обеззараживатель воздуха

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В Пензе в полицию обратился сотрудник офиса с сообщением о том, что из помещения кто-то унес бактерицидный рециркулятор. Он применялся для обеззараживания воздуха.

Ущерб, нанесенный организации, составил 10 000 рублей.

Правоохранители приступили к поискам злоумышленника. Его личность в итоге была установлена. Рециркулятор присмотрел для себя 46-летний житель села Загоскино. Он трудился в организации разнорабочим.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). В отношении гражданина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Беспокоящемуся о чистоте воздуха сельчанину грозит лишиться свободы на срок до двух лет.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Рециркулятор присмотрел для себя 46-летний житель села Загоскино.
penzainform.ru писал(a):
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).
Вор есть вор!

Имя: Гость
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