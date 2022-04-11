В Пензе работнику офиса приглянулся обеззараживатель воздуха

В Пензе в полицию обратился сотрудник офиса с сообщением о том, что из помещения кто-то унес бактерицидный рециркулятор. Он применялся для обеззараживания воздуха.
Ущерб, нанесенный организации, составил 10 000 рублей.
Правоохранители приступили к поискам злоумышленника. Его личность в итоге была установлена. Рециркулятор присмотрел для себя 46-летний житель села Загоскино. Он трудился в организации разнорабочим.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). В отношении гражданина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Беспокоящемуся о чистоте воздуха сельчанину грозит лишиться свободы на срок до двух лет.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Вор есть вор!