В Пензе работнику офиса приглянулся обеззараживатель воздуха

11.04.2022 | 17:56

В Пензе в полицию обратился сотрудник офиса с сообщением о том, что из помещения кто-то унес бактерицидный рециркулятор. Он применялся для обеззараживания воздуха.

Ущерб, нанесенный организации, составил 10 000 рублей.

Правоохранители приступили к поискам злоумышленника. Его личность в итоге была установлена. Рециркулятор присмотрел для себя 46-летний житель села Загоскино. Он трудился в организации разнорабочим.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). В отношении гражданина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Беспокоящемуся о чистоте воздуха сельчанину грозит лишиться свободы на срок до двух лет.