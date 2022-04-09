Столичные мошенники обманули семерых пензенских пенсионеров

09.04.2022 | 17:30

Если бы современные средства могли определять помыслы всех, кто звонит, то жертв аферистов было бы меньше. Семь эпизодов мошенничества в Пензе совершили два жителя Москвы. Вступив в сговор, они организовали call-центр, сотрудники которого обзванивали граждан.

«Сообщая престарелым недостоверную информацию, что их родственники, нарушив правила дорожного движения, стали виновниками ДТП, просили у них денежные средства, чтобы родственники избежали уголовной и административной ответственности», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Татьяна Цибарева.

В итоге семь пенсионеров отдали злоумышленникам в общей сложности 1 млн 750 тысяч рублей . Обвиняемые, мужчины 1990 и 1994 года рождения, вину признали.

«Данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения дела по существу. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме», - добавила Татьяна Цибарева.

До вынесения приговора один из фигурантов помещен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.