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Криминал

Столичные мошенники обманули семерых пензенских пенсионеров

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Если бы современные средства могли определять помыслы всех, кто звонит, то жертв аферистов было бы меньше. Семь эпизодов мошенничества в Пензе совершили два жителя Москвы. Вступив в сговор, они организовали call-центр, сотрудники которого обзванивали граждан.

«Сообщая престарелым недостоверную информацию, что их родственники, нарушив правила дорожного движения, стали виновниками ДТП, просили у них денежные средства, чтобы родственники избежали уголовной и административной ответственности», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Татьяна Цибарева.

В итоге семь пенсионеров отдали злоумышленникам в общей сложности 1 млн 750 тысяч рублей . Обвиняемые, мужчины 1990 и 1994 года рождения, вину признали.

«Данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения дела по существу. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме», - добавила Татьяна Цибарева.

До вынесения приговора один из фигурантов помещен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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