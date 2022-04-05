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Криминал

В Пензе случайный прохожий вынес технику из незапертой ночлежки

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Случайный прохожий вынес из здания хостела монитор, принтер, компьютерную клавиатуру. Как позже выяснили следователи, гражданин открыл незапертую дверь, вошел в помещение и забрал со стойки администратора все, что представляет хоть какую-то ценность. Заметив пропажу, сотрудники ночлежки сразу обратились в полицию.

«Через несколько часов был установлен мужчина, совершивший кражу имущества. Им оказался ранее судимый житель Пензы, 1961 года рождения. Он был допрошен и пояснил, что гулял в ночное время и принял помещение хостела за круглосуточный бар», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Ратникова.

Оргтехнику злоумышленник намеревался сдать в ломбард, однако не успел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ», - пояснила Ольга Ратникова.

Подозреваемому грозит несколько лет заключения в колонии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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