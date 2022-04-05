В Пензе пять иногородних наркодилеров получили сроки

05.04.2022 | 16:59

Во вторник, 5 апреля, в Пензенском областном суде прозвучал приговор пятерым молодым людям - жителям Саратовской, Самарской, Московской областей, в возрасте от 22 до 29 лет, причастным к производству и сбыту наркотиков.

В феврале 2020 года двое друзей детства из Саратова, одному из которых было 23 года, другому - 21, организовали производство синтетического наркотика. В деле участвовал еще и тюменец, однако уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Сначала производство располагалось в Саратовской области, а затем друзья купили дом с гаражом в Сердобском районе, где продолжили свой криминальный бизнес.

«Они получали бесконтактным способом оборудование и химические компоненты, приобретали в магазинах приспособления и средства, необходимые для производства наркотических средств, которое сбывали через тайники», - рассказала пресс-секретарь Пензенского облсуда Наталья Яшина.

Наркодельцы действовали недолго: уже 24 апреля их задержали. Правоохранители изъяли из дома 31,3 кг мефедрона и прекурсора для его производства.

«Один из злоумышленников согласился участвовать в оперативном эксперименте. В разных местах Сердобского района были сделаны закладки с муляжами. В мае 2020 года сотрудники регионального УФСБ задержали курьеров - двоих москвичей и самарца, приехавших за закладками мефедрона массой от 2 до 20 кг», - раскрыла подробности старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Двум подсудимым, производившим мефедрон, назначено по 9 лет лишения свободы каждому, трем курьерам - от 6 лет до 7 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Также суд конфисковал в собственность государства Renault Duster, на котором перевозили наркотики, и дом, где было организовано производство.

Приговор не вступил в законную силу.