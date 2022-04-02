Молодой пензенец попался на уловку мошенника в соцсети

02.04.2022 | 16:00

О том, что на шинах, которые предлагал продавец из Уфы, далеко не уедешь, покупатель из Пензы не подозревал. Это выяснилось позже, когда молодой человек 2001 года рождения перевел за них деньги, а существование товара вообще оказалось под вопросом. Сейчас с этим разбираются сотрудники полиции.

Злоумышленник откликнулся в соцсети на объявление о намерении жителя Сурского края купить летнюю резину для автомобиля.

«Он вступил в переписку с покупателем, сообщил, что у него якобы имеются указанные шины, и предложил их приобрести за 10 тысяч рублей, приложив к сообщению фотоизображения шин, взятые из сети Интернет, тем самым введя потерпевшего в заблуждение относительно истинности его намерений. При этом он попросил потерпевшего перечислить указанную сумму на банковскую карту», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Александр Петаев.

Пензенец подвоха не заметил и перевел деньги, а мошенник перестал выходить на связь. Нашли его сотрудники полиции.

«Подозреваемый признался в совершении данного преступления и в содеянном раскаялся, возместил потерпевшему имущественный ущерб. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - уточнил Александр Петаев.