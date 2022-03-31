В Пензе пенсионер отдал миллион за «лечение дочери»

31.03.2022 | 18:28

В Пензе вновь участились факты мошенничества по схеме «мама, я попал в ДТП». Горожанам звонят злоумышленники, представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что якобы кто-то из родственников пострадал в аварии или совершил преступление, а для решения проблемы нужна крупная сумма, забрать ее готов курьер.

В одном из последних случаев жертвой преступников стал пенсионер 1935 года рождения.

«В дверь постучался неизвестный. Мужчина назвал его по имени и сказал, что его дочь попала в ДТП и сейчас находится в больнице. По словам незнакомца, ей было необходимо срочно пройти лечение. Для этого пенсионеру требовалось передать денежные средства в размере 1 000 000 рублей», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Старик даже не заподозрил, что его обманывают, и отдал незнакомцу крупную сумму. Только спустя некоторое время пенсионер решил позвонить своей дочери и понял, что стал жертвой преступника.

«Ругаться начала, говорит: я на работе нахожусь. Я говорю: «А нам сказали, ты в больнице». А потом уже обратился в полицию», - рассказал потерпевший.

«Если вам позвонили и просят деньги - это мошенники! Немедленно прекратите разговор, перезвоните родственнику, от имени которого вам звонят. Никому не передавайте денежные средства. Обратитесь в полицию по телефону 02 или 102», - предупредила Ольга Евдокимова.