Торговля рогами сделала бессоновца фигурантом уголовного дела

Молодому жителю Бессоновки, ранее не имевшему трений с законом, грозит лишение свободы на срок до шести лет. Он обвиняется в незаконном приобретении, хранении, пересылке и продаже рогов сайгака - животного, занесенного в Красную книгу России.
Осенью 2020 года 25-летний мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица 42 рога сайгака, которые незаконно хранил у себя в доме.
В одной из групп соцсети он разместил объявление о продаже рогов. В апреле 2021 года сельчанин договорился по телефону с жителем Забайкальского края о продаже 2,5 килограмма товара и переслал ему по почте коробку с 14 рогами.
Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая, продавец сначала получил 2 тысячи рублей задатка, а потом полный расчет - еще 50 тысяч.
Оставшиеся 28 рогов хранились в жилище бессоновца до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции.
Свою вину торговец рогами полностью признал.
«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бессоновский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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А от мертвого осла уши можно продавать?? или же это будет урон буртасской экономике??