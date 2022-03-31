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Криминал

Торговля рогами сделала бессоновца фигурантом уголовного дела

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Молодому жителю Бессоновки, ранее не имевшему трений с законом, грозит лишение свободы на срок до шести лет. Он обвиняется в незаконном приобретении, хранении, пересылке и продаже рогов сайгака - животного, занесенного в Красную книгу России.

Осенью 2020 года 25-летний мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица 42 рога сайгака, которые незаконно хранил у себя в доме.

В одной из групп соцсети он разместил объявление о продаже рогов. В апреле 2021 года сельчанин договорился по телефону с жителем Забайкальского края о продаже 2,5 килограмма товара и переслал ему по почте коробку с 14 рогами.

Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая, продавец сначала получил 2 тысячи рублей задатка, а потом полный расчет - еще 50 тысяч.

Оставшиеся 28 рогов хранились в жилище бессоновца до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции.

Свою вину торговец рогами полностью признал.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бессоновский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

А от мертвого осла уши можно продавать?? или же это будет урон буртасской экономике??

Гость||

А это он раньше в Химках, на рынке штеблетом торговал?

Гость||

вот сайгак

Гость||

прятать нужно было хорошо, и потом какие рога? я не рогоносец

Имя: Гость
Комментарий:

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