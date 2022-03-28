В Пензе молодых помощников соблазнили украшения пенсионерки.

28.03.2022 | 19:11

Проникли в дом к пожилой женщине и вынесли деньги и украшения. Двое молодых людей пошли на преступление, поддавшись соблазну обогатиться легким способом. Для этого они решили обворовать знакомую им пенсионерку. Ранее злоумышленники помогали ей по хозяйству.

«В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что незаконное проникновение в жилое помещение было осуществлено путем взлома запирающего устройства входной двери. Затем с целью сокрытия следов взлома оно было восстановлено в первоначальный вид», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались местные жители (родственники) 2001 и 2003 года рождения. Из дома похитили 109 000 рублей и ювелирные изделия.

«Впоследствии большую часть золотых украшений они сдали в ломбард, а денежные средства потратили на личные нужды. Оставшиеся материальные ценности были изъяты в ходе обыска. Приблизительная сумма ущерба составила 221 000 рублей», - пояснила Елена Селезнева.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанным грозят реальные сроки лишения свободы.