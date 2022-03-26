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Криминал

Напавший на полицейских пензенец лишился свободы на 4,5 года

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Четыре с половиной года за колючей проволокой проведет гражданин, применивший насилие в отношении представителей власти. Ленинским судом Пензы назначено наказание 35-летнему мужчине, который «отличился» летом 2021 года на Московской.

«Сотрудники полиции осуществляли задержание злоумышленника за совершение им административного правонарушения, связанного с нарушением общественного порядка. Будучи недовольным данным фактом, ранее судимый молодой человек одному сотруднику причинил телесные повреждения в виде перелома кисти со смещением, другому - ушибы», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Татьяна Цибарева.

В итоге к административному делу добавилось еще и уголовное. Свою вину мужчина признал, раскаялся в содеянном.

«Активное способствование расследованию преступлений, наличие несовершеннолетнего ребенка у подсудимого, состояние его здоровья, близких родственников суд признал в качестве смягчающих обстоятельств», - добавила Татьяна Цибарева.

А отягчающим признан рецидив: ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Надо подтянуть физическую подготовку полиции. Один хулиган сразу двоим навалял

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