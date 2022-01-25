Криминал

15-летний житель Пензы нашел карту и стал фигурантом дела

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В Пензе 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о краже с банковской карты. Расследованием занимаются сотрудники первомайского районного отдела областного СУ СК РФ.

«По данным следствия, 15-летний житель Пензы нашел на улице Терновского банковскую карту и решил похитить с нее денежные средства. С этой целью вечером 30 декабря 2021 года он совершил несколько покупок», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК Татьяна Махницкая.

Сумма похищенных средств составила чуть менее 4 000 руб. По факту случившегося возбудили дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу. В ближайшее время будет решен вопрос о постановке подростка на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Расследование уголовного дела продолжается», - подытожила Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pixabay.com
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