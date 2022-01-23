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Криминал

Лунинец предположил, что раненый собутыльник замерз на террасе

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Совсем не по-дружески расстались знакомые из Лунина. У посиделок двух мужчин в одном из домов рабочего поселка криминальный финал: от рук знакомого погиб пенсионер.

«Как пояснил злоумышленник, гость начал отстаивать свою правоту на повышенных тонах по любому обсуждаемому вопросу. На требование уйти он не реагировал. Разозлившись, обвиняемый схватил нож и нанес им один удар по телу потерпевшего, после чего вывел его в помещение террасы», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Хозяин, уверенный в том, что его знакомый ушел домой, вернулся в комнату и только на следующее утро обнаружил, что пенсионер там же, где он его оставил накануне. Раненый не подавал признаков жизни.

«Замерз, наверное», - поделился выводом, сделанным в тот момент, подозреваемый.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины 1950 года рождения наступила от колото-резаного ранения грудной клетки. 39-летний мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», - добавила Татьяна Махницкая.

Мужчина заключен под стражу. В содеянном он признался.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

замерз наверное............это дно

Имя: Гость
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