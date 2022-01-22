Еще один житель Пензы стал жертвой виртуальной «театралки»

22.01.2022 | 14:30

«Театральный роман» 24-летнего жителя Пензы обернулся горьким разочарованием и потерей крупной суммы.

Молодой человек познакомился в соцсети «ВКонтакте» с девушкой. Переписка продолжилась в приложени WhatsApp. Незнакомка повела себя романтически, назначив первое свидание в театре.

Парень немедленно согласился, и собеседница прислала ему ссылку для покупки билетов. Далее события развивались по классической схеме: молодой человек перешел по ссылке, ввел реквизиты карты, оплатил билеты и обнаружил, что с его счета списано 9 200 рублей.

Электронных билетов он не получил, а собеседница перестала выходить на связь. Поняв, что стал жертвой аферистов, пензенец обратился к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Это не первый случай, когда у пензенцев изымают деньги под предлогом просмотра спектакля в театре. Аналогичная история произошла с 33-летним жителем областного центра. Он не только лишился 7 500 рублей после «покупки билетов», но и потерял еще 60 тысяч, пытаясь подать претензию по ссылке, присланной «сочувствующей» ему новой знакомой.

Еще один молодой житель Пензы, согласившийся на предложение незнакомки сходить в театр, лишился суммы свыше 7 тысяч.

«При использовании интернет-сервисов используйте для общения только официальные приложения, которые блокируют возможность обмена любыми ссылками. Обманщики пользуются для переписки с потенциальными жертвами другими мобильными приложениями (WhatsApp, Viber), чтобы присылать им обманные ссылки. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые присылают вам незнакомые люди!» - в очередной раз предупреждает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.