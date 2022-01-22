Криминал

Еще один житель Пензы стал жертвой виртуальной «театралки»

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«Театральный роман» 24-летнего жителя Пензы обернулся горьким разочарованием и потерей крупной суммы.

Молодой человек познакомился в соцсети «ВКонтакте» с девушкой. Переписка продолжилась в приложени WhatsApp. Незнакомка повела себя романтически, назначив первое свидание в театре.

Парень немедленно согласился, и собеседница прислала ему ссылку для покупки билетов. Далее события развивались по классической схеме: молодой человек перешел по ссылке, ввел реквизиты карты, оплатил билеты и обнаружил, что с его счета списано 9 200 рублей.

Электронных билетов он не получил, а собеседница перестала выходить на связь. Поняв, что стал жертвой аферистов, пензенец обратился к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Это не первый случай, когда у пензенцев изымают деньги под предлогом просмотра спектакля в театре. Аналогичная история произошла с 33-летним жителем областного центра. Он не только лишился 7 500 рублей после «покупки билетов», но и потерял еще 60 тысяч, пытаясь подать претензию по ссылке, присланной «сочувствующей» ему новой знакомой.

Еще один молодой житель Пензы, согласившийся на предложение незнакомки сходить в театр, лишился суммы свыше 7 тысяч.

«При использовании интернет-сервисов используйте для общения только официальные приложения, которые блокируют возможность обмена любыми ссылками. Обманщики пользуются для переписки с потенциальными жертвами другими мобильными приложениями (WhatsApp, Viber), чтобы присылать им обманные ссылки. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые присылают вам незнакомые люди!» - в очередной раз предупреждает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Он оплатил билеты,но девушка потом передумала.К ней вернулся человек,которого она любит.Зачем ей виртуальный чудик? Мошенства нет.

Гость||

Театр начинается с вешалки :)

Гость||

Вам там чиновники каждый день театралки разыгрывают. ПИ им в этом активно помогает.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Театр начинается с вешалки

---------

К мне на ФБ якобы студентка из США, красотка. Типа задание от учителя поработать в Раше. Хотела встать ко мне на содержание и просила подогнать машину к аэропорту в Пензе. Жду уведомления по мылу о прилёте. Машину подгоню за её счёт, устрою в гостинице Россия. Но не исключено, что за ней старый негр под пальмой в пустыне на Берегу Слоновой Кости. Они стали хитрые.

Гость||

Дмитрий Н.Мотовилов,почему Вы так не доверяете людям? Может студентка взаправду запала,оценив Ваши заслуги перед человечеством?Совет да любовь.

Гость||

Это любовь, чего вы!

Гость||

Похоть театральная...

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

К мне на ФБ якобы студентка из США, красотка. Типа задание от учителя поработать в Раше. Хотела встать ко мне на содержание и просила подогнать машину к аэропорту в Пензе.
Везет же человеку!

Имя: Гость
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