Криминал

Долгий запой с приятелями обошелся зареченцу в четверть миллиона

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63-летний житель Заречного лишился почти 240 тысяч рублей, неосмотрительно доверив карту приятелю.

Пожилой мужчина полгода, с июля по декабрь, беспробудно пил в компании друзей. Одному из собутыльников он предоставил свою карту, на счете которой находилось около 300 тысяч. Поручив покупать спиртное и закуски, он открыл и ПИН-код.

«62-летний подозреваемый систематически похищал деньги у доверчивого приятеля. В общей сложности он украл около 236 000 рублей, причинив потерпевшему значительный ущерб», - цитирует портал «Городу Z» специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

Нечистый на руку собутыльник раньше уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему вновь грозит лишение свободы - на срок до 6 лет.

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Источник — gorodz.info
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Гость||

За "ноги" проплатил синебот!

Гость||

Алкашам денег на пропой не жалко.

Гость||

какие 6 лет, расчленить и в почву. идиоты

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пожилой мужчина полгода, с июля по декабрь, беспробудно пил в компании друзей. Одному из собутыльников он предоставил свою карту, на счете которой находилось около 300 тысяч.
эт скока жэ у него было до запоя-если за пол-года пьянки так все проить и не смог

Гость||

это типа инструктаж как себя вести в период запоя финансово

Гость||

Почему остановился? Еще много разных поводов

Имя: Гость
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