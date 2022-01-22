Долгий запой с приятелями обошелся зареченцу в четверть миллиона

22.01.2022 | 12:30

63-летний житель Заречного лишился почти 240 тысяч рублей, неосмотрительно доверив карту приятелю.

Пожилой мужчина полгода, с июля по декабрь, беспробудно пил в компании друзей. Одному из собутыльников он предоставил свою карту, на счете которой находилось около 300 тысяч. Поручив покупать спиртное и закуски, он открыл и ПИН-код.

«62-летний подозреваемый систематически похищал деньги у доверчивого приятеля. В общей сложности он украл около 236 000 рублей, причинив потерпевшему значительный ущерб», - цитирует портал «Городу Z» специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

Нечистый на руку собутыльник раньше уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему вновь грозит лишение свободы - на срок до 6 лет.