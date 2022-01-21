Жительница области хотела откупить сына и стала фигуранткой дела

21.01.2022 | 07:57

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. В совершении преступления подозревается 48-летняя жительница Башмаковского района.

«По данным следствия, вечером 19 января 2022 года женщина, находясь в отделе полиции, попыталась передать чуть более 11 тысяч рублей начальнику отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Башмаковскому району», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

С помощью взятки женщина надеялась избавить своего сына, который освободился из мест лишения свободы и имеет непогашенную судимость, от постановки на профилактический учет.

Правоохранитель отказался от взятки, деньги были изъяты следователем во время осмотра места происшествия. Каменский межрайонный отдел СУ СК возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Сейчас ведется расследование: выясняются все обстоятельства нарушения закона и закрепляется доказательственная база.