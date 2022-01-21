Криминал

В области мужчина избежал уголовного наказания из-за невменяемости

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Забившие пенсионера до смерти лишатся свободы. Жительницы Белинского района (одна - на 11 лет, другая - на 3 года) они отправятся в колонию общего режима. Обе признаны судом виновными: первая - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также в разбое; вторая виновна в причастности только к последнему.

Подельников было трое, но один избежал уголовного наказания, так как его признали невменяемым.

В декабре 2020 года компания решила напоить старика и забрать из его дома деньги.

«В ходе застолья между лицом, признанным невменяемым, и пенсионером произошел конфликт, и гость решил выйти за пределы состоявшегося сговора - совершить разбойное нападение на хозяина дома. Реализуя свой преступный умысел, он стал требовать у потерпевшего денежные средства, нанося при этом удары руками и обутыми ногами по голове и телу потерпевшего», - сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Марина Макеева.

Соучастницы стали обыскивать дом. Несчастный пенсионер отказался рассказывать, где лежат деньги. Избитый пытался покинуть комнату, но на него вновь посыпались удары, только теперь к издевательствам присоединилась одна из женщин.

«Устранив сопротивление пенсионера, злоумышленники снова обыскали дом потерпевшего и обнаружили лишь 500 рублей, а также продукты питания, после чего скрылись с места преступления с похищенным», - пояснила Марина Макеева.

Пожилой человек скончался на месте преступления. Экспертиза установила, что он получил не менее 160 ударов.

В результате нападавший на пенсионера мужчина отправился на принудительное лечение, а женщины - в суд.

«По месту жительства они характеризуются отрицательно, одна из них стоит на учете у врача-нарколога, другая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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