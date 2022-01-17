Криминал

Пензенец может лишиться свободы за хранение марихуаны и конопли

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Три стеклянные банки и коробку с высушенным растением обнаружили полицейские у 23-летнего жителя Октябрьского района города Пензы. При этом подозреваемый в хранении наркотиков отказался пояснить, что это и откуда взялось в его квартире.

«Изъятое вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области. Согласно заключению эксперта, представленное вещество растительного происхождения общей массой более 70 г является наркотическим средством марихуана, а также части наркосодержащего растения конопля массой около 30 г», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Светлана Ильина.

Молодой человек дал обязательство о явке в полицию. По факту обнаружения наркотиков возбудили уголовное дело. Подозреваемый может лишиться свободы на срок до трех лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

А какая разница между марихуаной и коноплёй ?

Гость||

а в Голландии он был бы просто нормальным законопослушным челом

Имя: Гость
Комментарий:

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