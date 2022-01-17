Пензенец может лишиться свободы за хранение марихуаны и конопли

17.01.2022 | 20:39

Три стеклянные банки и коробку с высушенным растением обнаружили полицейские у 23-летнего жителя Октябрьского района города Пензы. При этом подозреваемый в хранении наркотиков отказался пояснить, что это и откуда взялось в его квартире.

«Изъятое вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области. Согласно заключению эксперта, представленное вещество растительного происхождения общей массой более 70 г является наркотическим средством марихуана, а также части наркосодержащего растения конопля массой около 30 г», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Светлана Ильина.

Молодой человек дал обязательство о явке в полицию. По факту обнаружения наркотиков возбудили уголовное дело. Подозреваемый может лишиться свободы на срок до трех лет.