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Криминал

Молодой кузнечанин стал фигурантом уголовного дела после кражи виски

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Денег нет, но алкоголя хотелось. Это и стало причиной совершения преступления. В полицию города Кузнецка поступило сообщение о краже из магазина, расположенного на улице Ленина.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей.

«В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные УМВД России по Кузнецку установили лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 22-летний местный житель», - сообщил дознаватель отдела дознания ОМВД России по Кузнецку Александр Тимофеев.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал полицейским, как спрятал под верхней одеждой две бутылки виски на сумму 2,5 тыс. рублей, а затем вынес их из магазина.

Украл, выпил и отправится теперь в места лишения свободы на срок до двух лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

там чифирь завативать будет

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