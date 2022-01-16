Молодой кузнечанин стал фигурантом уголовного дела после кражи виски

16.01.2022 | 16:30

Денег нет, но алкоголя хотелось. Это и стало причиной совершения преступления. В полицию города Кузнецка поступило сообщение о краже из магазина, расположенного на улице Ленина.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей.

«В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные УМВД России по Кузнецку установили лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 22-летний местный житель», - сообщил дознаватель отдела дознания ОМВД России по Кузнецку Александр Тимофеев.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал полицейским, как спрятал под верхней одеждой две бутылки виски на сумму 2,5 тыс. рублей, а затем вынес их из магазина.

Украл, выпил и отправится теперь в места лишения свободы на срок до двух лет.