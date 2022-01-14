В Кузнецке желание выпить с друзьями стало причиной кражи

14.01.2022 | 20:15

Три бутылки дорогого алкоголя, чтобы продолжить банкет взял в магазине один из жителей Кузнецка и теперь может угодить за решетку на 2 года. За спиртное мужчина не заплатил. Но его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Злоумышленник, находясь в помещении торговой точки и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, взял с витрины три подарочные коробки с виски, после чего с похищенным покинул магазин. Алкогольные напитки злоумышленник употребил вместе со своими друзьями, которые не подозревали о том, что спиртное было похищено», - сообщила дознаватель отдела дознания ОМВД России по г. Кузнецку Ирина Юртова.

Ущерб, нанесенный торговой точке, составил более 6 500 рублей. Ранее подозреваемый уже был судим. Ко всему прочему, в ходе следствия выяснилось, что в декабре 2021 года мужчина совершил еще одну кражу и два грабежа в продуктовых магазинах Кузнецка.