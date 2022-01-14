Пензенская транспортная полиция задержала пассажира с марихуаной

14.01.2022 | 14:16

Внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции Пензенского линейного отдела, сопровождавших поезд Адлер - Воркута, привлек 37-летний пассажир - житель Саратовской области.

При личном досмотре у мужчины обнаружили пакет с растительной массой темного цвета. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой более 22 граммов.

Выяснилось, что запрещенные вещество он нарвал в Саратовской области в сентябре 2021 года для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, грозящее саратовцу,- лишение свободы на срок до 3 лет, сообщила представитель пресс-службы Пензенского ЛО МВД России на транспорте Нина Агарева.