Пензенская транспортная полиция задержала пассажира с марихуаной

Внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции Пензенского линейного отдела, сопровождавших поезд Адлер - Воркута, привлек 37-летний пассажир - житель Саратовской области.
При личном досмотре у мужчины обнаружили пакет с растительной массой темного цвета. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой более 22 граммов.
Выяснилось, что запрещенные вещество он нарвал в Саратовской области в сентябре 2021 года для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, грозящее саратовцу,- лишение свободы на срок до 3 лет, сообщила представитель пресс-службы Пензенского ЛО МВД России на транспорте Нина Агарева.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.