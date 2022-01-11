В Пензенской области браконьерам грозит тюрьма за убийство косуль

11.01.2022 | 18:53

Несмотря на то что пока охота на косуль в Пензенской области запрещена, нашлись злоумышленники, которым закон не указ. Шансов остаться в живых у животных практически не было из-за жестокости изощренного человеческого ума.

«На территории Малосердобинского района был обнаружен факт незаконной добычи трех косуль. Животные были отловлены петлями. Ущерб охотничьему фонду составил 440 000 рублей. Были добыты два самца и самка косули», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

По данному факту следственными органами проводится проверка. За это преступление браконьерам грозит наказание - от штрафа в размере минимум 500 000 рублей до лишения свободы сроком до 2 лет.

В 2021-м было возбуждено 11 уголовных дел, связанных с аналогичными нарушениями охотничьего законодательства. Причем год от года незаконопослушные любители лесной добычи используют новые приспособления для выслеживания и истребления животных. Например, тепловизоры и прицельные комплексы бесшумной стрельбы сводят практически к нулю шансы братьев меньших уйти от преследователей с ружьями.