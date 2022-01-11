Криминал

В Пензенской области браконьерам грозит тюрьма за убийство косуль

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Несмотря на то что пока охота на косуль в Пензенской области запрещена, нашлись злоумышленники, которым закон не указ. Шансов остаться в живых у животных практически не было из-за жестокости изощренного человеческого ума.

«На территории Малосердобинского района был обнаружен факт незаконной добычи трех косуль. Животные были отловлены петлями. Ущерб охотничьему фонду составил 440 000 рублей. Были добыты два самца и самка косули», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

По данному факту следственными органами проводится проверка. За это преступление браконьерам грозит наказание - от штрафа в размере минимум 500 000 рублей до лишения свободы сроком до 2 лет.

В 2021-м было возбуждено 11 уголовных дел, связанных с аналогичными нарушениями охотничьего законодательства. Причем год от года незаконопослушные любители лесной добычи используют новые приспособления для выслеживания и истребления животных. Например, тепловизоры и прицельные комплексы бесшумной стрельбы сводят практически к нулю шансы братьев меньших уйти от преследователей с ружьями.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Если их сейчас не посадить, то по весне их на льдине оторвёт и они погибнут. У них же зудит все как им начудить хочется.

Гость||

А где Москвин?

Гость||

Кто то хвалился тут, его 12 лет поймать не могут. Куда же он делся?

Гость||

19.04, так он в камуфляже и не видимый.

Имя: Гость
Комментарий:

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