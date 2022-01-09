Пензенец обратился в полицию после потери 2 млн рублей

09.01.2022 | 15:55

Инвестиции якобы в одну из крупных российских компаний принесли жителю Пензы не прибыль, а огромные убытки. А все из-за того, что мужчина поверил в легкие деньги.

Он зарегистрировался на одной из интернет-платформ, оставил там свои контактные данные. А когда ему перезвонил некий «консультант», начал действовать по инструкции неизвестного.

«Пензенец перечислил несколькими переводами денежные средства на общую сумму более двух миллионов рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленником. Через некоторое время гражданин попытался вывести свои деньги на банковскую карту, однако этого ему сделать не удалось», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по области Ольга Евдокимова.

После «консультант» пропал. Тогда начинающий инвестор понял, что стал жертвой мошенников.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - добавила Ольга Евдокимова.