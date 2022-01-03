Пензенцу грозит тюрьма за кражу трех велосипедов

03.01.2022 | 18:50

Житель города Пензы, 1982 года рождения, подозревается в краже велосипедов. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и снова окажется на скамье подсудимых.

«Сначала один угнал, сдал. Потом второй угнал, тоже сдал», - пояснил он.

За первый велосипед подозреваемый выручил 1 000 рублей, за второй - 1 500. Был еще и третий, который он похитил по месту жительства.

«Я снимал там комнату на общей кухне, и в сушильном отделении стоял велосипед. Я его тоже угнал и тоже в ломбард отвез», - признался пензенец.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.