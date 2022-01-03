Пенсионерка рассказала, как стала жертвой грабителя на ул. Лядова

03.01.2022 | 18:32

На полтора года в колонию строгого режима областной суд отправил жителя Пензы. В июне 2021 года 45-летний мужчина ограбил пенсионерку. У дома на улице Лядова он снял с пожилой женщины золотые серьги с голубыми камнями.

Преступление - в духе 90-х: все случилось белым днем, человек не побоялся многочисленных свидетелей. Потерпевшая (ей уже за 70) сначала вообще не поняла, что происходит, и подумала, что шутят подружки.

«Я даже лица его не видела! Он сзади подошел и расстегнул мне сережки», - рассказала потерпевшая.

Когда женщина обернулась, увидела, что убегает мужчина. Полиция быстро отыскала грабителя.

«В ходе следствия он объяснял, что в тот день из-за нехватки денежных средств сдал в ломбард телевизор, принадлежащий его сожительнице, и, увидев на незнакомой женщине серьги, решил их снять, чтобы выкупить телевизор. Золотые изделия он сразу же отнес в тот же ломбард, на часть вырученных денег забрал телевизор, а оставшуюся сумму потратил на собственные нужды», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Пенсионерке вернули только голубые камни.

Свою вину мужчина признал полностью.

«При назначении наказания суд учел, что он совершил преступление средней тяжести, был судим за совершение особо тяжкого преступления, поэтому в его действиях признан рецидив преступлений», - пояснила Наталья Яшина.

Первоначально приговор вынес Октябрьский районный суд. Но наказание грабителю показалось слишком строгим, и мужчина подал жалобу в областную инстанцию. Прошение было оставлено без удовлетворения.