Житель области посулил интим мужчине и оказался под следствием

02.01.2022 | 11:47

33-летнему жителю Городищенского района может грозить лишение свободы до 5 лет. Мужчину подозревают в интернет-мошенничестве.

Полиция установила, что сельчанин выманил у 24-летнего мужчины 80 000 рублей под предлогом оказания интимных услуг.

«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).