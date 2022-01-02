Житель области посулил интим мужчине и оказался под следствием

33-летнему жителю Городищенского района может грозить лишение свободы до 5 лет. Мужчину подозревают в интернет-мошенничестве.
Полиция установила, что сельчанин выманил у 24-летнего мужчины 80 000 рублей под предлогом оказания интимных услуг.
«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).
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penzainform.ru писал(a):Какое мошенничество? Просто не дали услугу оказать - повязали.