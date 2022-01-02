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Криминал

Житель области посулил интим мужчине и оказался под следствием

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33-летнему жителю Городищенского района может грозить лишение свободы до 5 лет. Мужчину подозревают в интернет-мошенничестве.

Полиция установила, что сельчанин выманил у 24-летнего мужчины 80 000 рублей под предлогом оказания интимных услуг.

«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчину подозревают в интернет-мошенничестве.

Полиция установила, что сельчанин выманил у 24-летнего мужчины 80 000 рублей под предлогом оказания интимных услуг.

Какое мошенничество? Просто не дали услугу оказать - повязали.

Гость||

Успеет еще свои услуги оказать,скоро у него прибавится клиентов.

Гость||

80 тыс. Это что за услуга?

Гость||

Я- доярка, ты- пастух. Ты- доярка, я- пастух. Вот и все разнообразье деревенских ролевух (КВН, Пердый федеральный канал, если что)))

Имя: Гость
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