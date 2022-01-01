Криминал

Очередной пензенец попался на уловку «сотрудников банка»

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Обычная схема мошенников сработала, и житель Пензы, 1980 года рождения, лишился нескольких миллионов рублей, причем заемных. Таким образом он пытался предотвратить подозрительные операции неизвестных, о которых ему сообщил мнимый работник службы безопасности финансового учреждения.

«Потерпевший через приложение онлайн оформил в двух банках кредиты на общую сумму более 3 миллионов рублей. Затем по указанию злоумышленника данную сумму мужчина обналичил и через банкомат перевел на разные расчетные счета», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Анастасия Смирнова.

Уже выполнив все рекомендации неизвестного, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился с заявлением в полицию. Подозреваемых ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

«УМВД России по Пензенской области напоминает: опасно доверять незнакомцам! При обращении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц, ни в коем случае не перечисляйте денежные средства на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки - это во всех случаях мошенники. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию», - предупредила Анастасия Смирнова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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