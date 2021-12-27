В Пензе со стройплощадки украли 140 килограммов арматуры

27.12.2021 | 19:59

140 килограммов арматуры похитили неизвестные злоумышленники со строительной площадки, расположенной на улице Стасова. Дело было ночью. Металлические изделия с объекта вывезли на грузовом автомобиле.

«В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе установили подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое жителей города Пензы 1967 и 1992 годов рождения», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

Похищенное мужчины сдали в пункт приема металлолома на проспекте Победы, откуда краденое и изъяли сотрудники правоохранительных органов. За содеянное подозреваемые могут лишиться свободы на срок до пяти лет.