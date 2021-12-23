Пензенские полицейские раскрыли серию краж в районе области

23.12.2021 | 20:33

Полицейские раскрыли серию краж в садоводческих товариществах Пензенского района. Двое молодых людей похищали все, что представляло хоть какую-то ценность: строительные материалы, металлические изделия, инструменты.

«Кражи они совершали на своих автомобилях. С их слов, часть похищенных изделий из металла они сдали в пункт приема металлолома, который расположен на территории Первомайского района города Пензы. Вырученные от продажи денежные средства они поделили между собой и потратили на личные нужды. Оставшуюся часть похищенного полицейские изъяли в ходе осмотра места происшествия», - сообщил врио начальника СО ОМВД России по Пензенскому району Денис Коновалов.

Оказалось, что задержанные причастны как минимум к шести преступлениям.

«Также сотрудники полиции изъяли транспортные средства злоумышленников, на которых они совершали преступления. В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - пояснил Денис Коновалов.