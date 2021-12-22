Пензячка лишилась 21 000 рублей, пытаясь купить щенка

22.12.2021 | 19:37

Пушистый комочек счастья заставил потерять бдительность жительницу Пензы. В интернете она выбирала себе собаку, нашла объявление о продаже щенка йоркширского терьера и твердо решила его приобрести.

«Девушка через приложение в соцсети связалась с продавцом и договорилась о покупке. После этого продавец отправил ей ссылку. Потерпевшая перешла по ссылке, ввела реквизиты своей карты, и в итоге с ее счета были списаны денежные средства в сумме 21 000 рублей», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Потом продавец перестал выходить на связь. Обманутая покупательница была вынуждена обратиться к стражам порядка.

«Сотрудники отдела «К» УМВД России по Пензенской области совместно с оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался житель города Уфы, 2000 года рождения», - пояснила Елена Селезнева.

Молодой человек вину свою признал, деньги мечтающей о собаке девушке вернул. Но за свои действия теперь может оказаться в колонии - на срок до 5 лет.