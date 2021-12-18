Криминал

Жительница Пензы сыграла на бирже и потерпела крах

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59-летняя жительница Железнодорожного района Пензы поверила в легкие деньги, однако оказалась в больших долгах. Желая заработать на биржевых торгах, она зарегистрировалась на одном из интернет-сайтов, а потом неизвестный консультант позвонил ей по телефону.

«Мужчина предложил пензячке получить дополнительный заработок путем покупки и продажи акций разных компаний. Женщину данное предложение заинтересовало, и она согласилась. Для начала игры на бирже она пополнила депозит своего «Личного кабинета» на 19 тысяч рублей», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Анастасия Сушко.

И это было только начало. Чтобы сорвать большой куш, доверчивая дама отправила в неизвестность еще 800 тысяч, причем деньги взяла в кредит в двух банках. На эти средства она «приобрела» акции одной из компаний, в действительности обогатив мошенников.

«После того как неизвестный начал требовать внесения дополнительной суммы денежных средств якобы на оплату страховки, женщина поняла, что попалась на удочку мошенников, и обратилась в полицию», - добавила Анастасия Сушко.

Теперь стражи порядка разыскивают подозреваемых, а потерпевшая думает, как отдавать долги.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

В том то и дело что потерпела крах.А могла разбогатеть.Это игра,азарт.Мошенства нет.

Гость||

Однозначно каждый зарабатывает как н

Имя: Гость
Комментарий:

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