Пензячка поверила «бизнес-тренерам» и лишилась 5 млн рублей

16.12.2021 | 19:12

Жительница Пензы хотела заработать на инвестициях, но в итоге стала очередной жертвой мошенников. Она пошла на поводу у неизвестных людей, звонивших ей по телефону. «Бизнес-тренеры» рассказывали о небывалых доходах, которые можно получать на бирже, через одну из интернет-платформ.

«После регистрации на сайте женщина, следуя инструкциям звонившего, пополнила баланс в своем «Личном кабинете» на сумму около 1 500 000 рублей, которую она перевела со своей банковской карты», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Анастасия Сушко.

Когда начинающая предпринимательница попыталась получить якобы положенную прибыль, с нее запросили крупную страховку.

«Следуя инструкциям звонившей, потерпевшая перевела на 8 банковских счетов денежные средства в сумме 3 667 448 рублей, которые были оформлены в кредит в нескольких банках», - пояснила Анастасия Сушко.

В итоге женщина перевела неизвестным более 5 000 000 рублей и только потом поняла, что ее обманули и никакой прибыли она не получит. Теперь полицейские пытаются установить подозреваемых в мошенничестве.