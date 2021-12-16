Криминал

Пензячка поверила «бизнес-тренерам» и лишилась 5 млн рублей

Печать

Жительница Пензы хотела заработать на инвестициях, но в итоге стала очередной жертвой мошенников. Она пошла на поводу у неизвестных людей, звонивших ей по телефону. «Бизнес-тренеры» рассказывали о небывалых доходах, которые можно получать на бирже, через одну из интернет-платформ.

«После регистрации на сайте женщина, следуя инструкциям звонившего, пополнила баланс в своем «Личном кабинете» на сумму около 1 500 000 рублей, которую она перевела со своей банковской карты», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Анастасия Сушко.

Когда начинающая предпринимательница попыталась получить якобы положенную прибыль, с нее запросили крупную страховку.

«Следуя инструкциям звонившей, потерпевшая перевела на 8 банковских счетов денежные средства в сумме 3 667 448 рублей, которые были оформлены в кредит в нескольких банках», - пояснила Анастасия Сушко.

В итоге женщина перевела неизвестным более 5 000 000 рублей и только потом поняла, что ее обманули и никакой прибыли она не получит. Теперь полицейские пытаются установить подозреваемых в мошенничестве.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
0
 
Гость||

Шикарно!!!

Гость||

ШТОШ... легко пришли, легко ушли

Гость||

Пусть она меня усыновит или я даже жаниться готов

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте