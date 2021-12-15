Сельчанка призналась, что оклеветала мужа из желания проучить

15.12.2021 | 13:58

31-летняя жительница Тамалы предстала перед судом за ложный донос на собственного мужа.

7 февраля между супругами разгорелся жестокий конфликт, после которого женщина подала в районный отдел полиции заявление с просьбой привлечь мужа к ответственности. Она сообщила, что супруг душил ее, замахивался ножом и грозил убить.

Полиция возбудила уголовное дело. Однако вскоре сельчанка изменила свою позицию: на допросе она покаялась, что оговорила мужа. По ее словам, она была зла на него и решила проучить.

Уголовное дело об угрозе убийством было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Но вместо него появилось другое - о заведомо ложном доносе о совершении преступления.

«В судебном заседании злоумышленница вину признала, от дачи показаний отказалась. Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.