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Криминал

В «Гостином дворе» в Пензе продавали запрещенные книги

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В торговом зале пензенского ТЦ «Гостиный двор» свободно продавали литературу, включенную в список экстремистских материалов и запрещенную к распространению.

В такой перечень попадают книги, в которых присутствует пропаганда войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

Факт продажи запрещенной литературы в торговом центре выявила прокуратура Железнодорожного района. Она же инициировала возбуждение дела об административном правонарушении.

«Индивидуальный предприниматель постановлением суда оштрафован на 2 000 рублей. Литература изъята и уничтожена», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

"Капитал" Маркса?

Гость||

"Чипполино" или "Незнайка на Луне"?

Гость||

Сказка о попе и его работнике Балде.

Гость||

За экстремистскую литературу оштрафован?

Всего лишь?

Гость||

И многие, многие подобные сказки, которые в наше время все больше походят на летопись наших дней.

Гость||

Конституция????????

Гость||

Теория Чарльза Дарвина

Гость||

про попа и балду....

Гость||

Названия книг в студию, пожалуйста.

Гость||

Библию что-ли продавали?

Там где дочери спали с отцом, где отец убивал сына, где добрый бог убивал тысячи младенцев...

Гость||

какие проблемы? чем занимаются органы? а вот на гоп стоп поставят, они вяло заявление примут и скорей всего на этот и остановится а потом закроется все

Имя: Гость
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