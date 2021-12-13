В «Гостином дворе» в Пензе продавали запрещенные книги

13.12.2021 | 16:47

В торговом зале пензенского ТЦ «Гостиный двор» свободно продавали литературу, включенную в список экстремистских материалов и запрещенную к распространению.

В такой перечень попадают книги, в которых присутствует пропаганда войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

Факт продажи запрещенной литературы в торговом центре выявила прокуратура Железнодорожного района. Она же инициировала возбуждение дела об административном правонарушении.

«Индивидуальный предприниматель постановлением суда оштрафован на 2 000 рублей. Литература изъята и уничтожена», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.