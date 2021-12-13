В «Гостином дворе» в Пензе продавали запрещенные книги

В торговом зале пензенского ТЦ «Гостиный двор» свободно продавали литературу, включенную в список экстремистских материалов и запрещенную к распространению.
В такой перечень попадают книги, в которых присутствует пропаганда войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.
Факт продажи запрещенной литературы в торговом центре выявила прокуратура Железнодорожного района. Она же инициировала возбуждение дела об административном правонарушении.
«Индивидуальный предприниматель постановлением суда оштрафован на 2 000 рублей. Литература изъята и уничтожена», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
"Капитал" Маркса?