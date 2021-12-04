У четы пензенцев после визита друга пропали драгоценности

04.12.2021 | 11:09

29-летний житель Пензы оказался на скамье подсудимых за кражу, которую он совершил у хороших знакомых.

В ночь на 18 апреля пензенец с бывшей женой гостили у семейной пары. Мужчина не раз выходил из кухни в другие комнаты, а хозяева не обращали на эти передвижения внимания.

Воспользовавшись моментом, гость открыл деревянную шкатулку, стоявшую на полке шкафа в коридоре, и сунул в карман две золотые цепочки. Общая стоимость украшений составила свыше 43,7 тыс. руб. Утром он сдал похищенное в комиссионный магазин за 20 тыс. руб.

Однако кража не сошла злоумышленнику с рук, и в конце сентября он предстал перед судом. Он признал вину и возместил ущерб.

Пензенцу дали 1 год условного лишения свободы и 2 года испытательного срока. Однако он не согласился с приговором суда в части назначенного наказания и обжаловал его.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда признала приговор суда законным, а назначенное осужденному наказание - справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.