У четы пензенцев после визита друга пропали драгоценности

29-летний житель Пензы оказался на скамье подсудимых за кражу, которую он совершил у хороших знакомых.
В ночь на 18 апреля пензенец с бывшей женой гостили у семейной пары. Мужчина не раз выходил из кухни в другие комнаты, а хозяева не обращали на эти передвижения внимания.
Воспользовавшись моментом, гость открыл деревянную шкатулку, стоявшую на полке шкафа в коридоре, и сунул в карман две золотые цепочки. Общая стоимость украшений составила свыше 43,7 тыс. руб. Утром он сдал похищенное в комиссионный магазин за 20 тыс. руб.
Однако кража не сошла злоумышленнику с рук, и в конце сентября он предстал перед судом. Он признал вину и возместил ущерб.
Пензенцу дали 1 год условного лишения свободы и 2 года испытательного срока. Однако он не согласился с приговором суда в части назначенного наказания и обжаловал его.
«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда признала приговор суда законным, а назначенное осужденному наказание - справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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Вот так своих и обносят друзья и хорошие знакомые, в заречном особенно тёплые отношения между знакомыми: поел-попил , да ещё взял средств на опохмел, глубинный народ!