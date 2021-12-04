Криминал

У четы пензенцев после визита друга пропали драгоценности

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29-летний житель Пензы оказался на скамье подсудимых за кражу, которую он совершил у хороших знакомых.

В ночь на 18 апреля пензенец с бывшей женой гостили у семейной пары. Мужчина не раз выходил из кухни в другие комнаты, а хозяева не обращали на эти передвижения внимания.

Воспользовавшись моментом, гость открыл деревянную шкатулку, стоявшую на полке шкафа в коридоре, и сунул в карман две золотые цепочки. Общая стоимость украшений составила свыше 43,7 тыс. руб. Утром он сдал похищенное в комиссионный магазин за 20 тыс. руб.

Однако кража не сошла злоумышленнику с рук, и в конце сентября он предстал перед судом. Он признал вину и возместил ущерб.

Пензенцу дали 1 год условного лишения свободы и 2 года испытательного срока. Однако он не согласился с приговором суда в части назначенного наказания и обжаловал его.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда признала приговор суда законным, а назначенное осужденному наказание - справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вот так своих и обносят друзья и хорошие знакомые, в заречном особенно тёплые отношения между знакомыми: поел-попил , да ещё взял средств на опохмел, глубинный народ!

Гость||

Ну и какие это "драгоценности"?

Китайское поддельное барахло.

Имя: Гость
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