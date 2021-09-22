Полицейские помогли пензенцу вернуть украденные 920 000 рублей

22.09.2021 | 18:56

Кража почти на миллион, или как беспечность чуть не довела до сумы жителя Пензы. 35-летний мужчина всего на 15 минут отлучился в магазин и оставил в своем автомобиле 920 000 рублей, а когда вернулся, наличности простыл и след. За помощью сразу обратился в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Росгвардии в августе текущего года на территории Республики Башкортостан был задержан молодой человек, причастный к краже денежных средств. Им оказался 24-летний житель Уфы», - сообщила следователь ОП № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Дарья Урвачева.

Подозреваемый в совершении преступления сознался и рассказал, что вскрыл автомобиль при помощи электронного считывающего устройства, отключил сигнализацию, забрал из салона пачки денег, затем закрыл машину и ушел. Обладатель почти миллионной суммы распрощался с наличностью, но ему уже вернули все до копейки.

«Выражаю огромную благодарность сотрудникам полиции. Я и не верил, что что-то найдут, разыщут. Как в какой-то сериал попал: все было сделано грамотно, четко - я в шоке. Я прямо поверил в наши правоохранительные органы», - пояснил потерпевший.

Молодому человеку, пытавшемуся разбогатеть за чужой счет, теперь грозит до 6 лет лишения свободы.